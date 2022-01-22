Skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanıp tutuklandı
Seçimi kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Semih Şahin, ilk iş olarak İstanbul'dan özel bir ekip getirip, belediyeye yerleştirdi. "İstanbul Grubu" olarak adlandırılan ekibin başında ise, bir baklava zincirinin İK Müdürü Selçuk Erdağı vardı. Başkan Semih Şahin, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Erdağı'nı hem başkan danışmanı hem de belediye şirketi KAYI A.Ş'de yönetim kurulu başkanı yaptı.
İddialara göre "İstanbul Grubu" göreve başladıktan sonra, rüşvet çarkı kurmak için müteahhitlere engel çıkarmaya başladı. Çok geçmeden de kentte müteahhitlerden rüşvet alındığı söylentileri yayıldı. Bu arada belediyeye ait kent merkezindeki bir arsaya iş merkezi ve AVM yapılması için ihale düzenlendi.
RÜŞVET VERMEYİ REDDEDİNCE, BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Yüzde 68'i kendisine, yüzde 32'si belediyeye olacak şekilde, ayrıca yine belediyeye bir otopark yapma şartıyla ihaleyi alan müteahhit, 2021'de inşaatı tamamlayarak teslim etmek için başvurdu. Ancak iddiaya göre Erdağı, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı takibi için 320 bin dolar istedi. Müteahhit, bu parayı vermeyi ret edince, belediye işi teslim almadı. Bunun üzerine, belediyenin de hisselerini alarak işi teslim etmek istedi. Ancak, apar topar toplanan belediye encümeni, değeri 31,5 milyon lira olan belediye hisselerini 47 milyon liraya çıkardı. Çaresiz kalan müteahhit 38 Milyon lira teklif etse de, rüşvette ısrar edildi. Selçuk Erdağı ile birebir görüşen müteahhit, rüşveti vereceğini söyledi.