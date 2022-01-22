Düğünlerde gümüş dönemi

Her bir külçe için özel sertifika veriliyor. Bu sertifika uluslararası piyasalarda da geçerli olduğu için külçe gümüşler yurtdışında da satılabiliyor.
Gümüşün son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu belirten kuyumcular, bu durumun talebi artırdığını kaydetti. Gümüşü son 2-3 yıldır sattıklarını, ancak vitrine koymadıklarını anlatan kuyumcular, "Son 6 aydır gümüş soranların sayısı neredeyse ikiye katlandı. Böyle olunca biz de vitrinde gümüşleri de sergilemeye başladık. Üst rafta çeyrekler alt rafta gümüşler var. Özellikle son 2-3 aydır çok yüksek bir talep var" dedi.
Külçe gümüşün genellikle yatırım aracı olarak alındığını aktaran kuyumcular, "Eskiden ev hediyesi olarak altın alınırdı. Ancak altın fiyatlarının yüksek olması ve gümüşün de fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiyle birlikte gümüş alımları da hızlandı. Son dönemde özellikle gençler arkadaşlarına ev, doğum hediyesi olarak gümüş alıyor. Henüz düğün sezonu değil ancak talebin bu şekilde devam etmesi halinde biz yaz sezonunda da takı olarak gümüşün de satılacağını düşünüyoruz. Yine çeyrek satışları devam eder ancak bunun yanına gümüş de eklenir" şeklinde konuştu.
Külçe gümüşe yabancıların da büyük ilgi gösterdiğini anlatan kuyumcular, "Özellikle İngiliz turistlerin ilgisi çok yüksek. Genellikle kilogramlık gümüş alıyorlar" dedi. Avrupalı turistlerin de gümüşe ilgi gösterdiğini anlatan kuyumcular, "Almanlar da son dönemde almaya başladı. Bir de bizim gurbetçiler alıyor. Gümüşte sertifika olduğu için yurtdışında da satabiliyorlar" diye konuştu.
YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ HIZLANDI
2021'de gümüşte küresel bazda düşüşler yaşandı. Yüzde 11.6 gerileme oldu ancak şu anda vadeli işlemlerde artışlar var. 2021 son çeyrekten bu yana ons başına artış hızlandı. 24 Kasım'dan bu yana gümüşte en yüksek seviyeler görüldü. Gümüş fiyatları Kasım 2021'de yüzde 2.4 ve dördüncü çeyrekte yüzde 5.9 artış kaydetti. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 4.5 oldu.
TEDARIK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Tedarik zinciri sorunlarının bir kısmı çözüldüğü için endüstriyel gümüş, 2022'deki değerli metal rallisine katkıda bulunacak. BofA emtia stratejistlerine göre daha fazla güneş enerjisine geçiş, gümüş fiyatlarını yükseltebilecek bir diğer önemli etken... Analistler, 2022'de boğa piyasası başladığında değerli metalin altından daha iyi performans gösterebileceğini söyleyerek gümüş konusunda iyimserliğini koruyor. Analistler, gümüş fiyatının 24 dolardan 30 dolara çıkabileceğini belirtiyor.
HİNDİSTAN DA GÜMÜŞE AKIN EDİYOR
Türkiye'deki düğün geleneklerine benzerliğiyle bilinen Hindistan'da da gümüşe bir hücum var. 2021'de altın ve gümüş ithalatı pandemi öncesi seviyeyi aştı. Gümüşteki artış ise çok yüksek. 2021'de ithal edilen gümüş, pandemi öncesinin 1.5 katı oldu. Altın, Hindistan'da hala yatırımlar için güvenli liman olarak kabul ediliyor ama daha iyi getiriler beklendiği için gümüş alımları çok daha hızlı artıyor.
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