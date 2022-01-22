Parasını TL'ye geçirene vergi istisnası: İşte vadeli TL hesabının ayrıntıları

Döviz ve altın mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için destekler veriliyor. İşte yeni desteğe ilişkin en çok merak edilenler.

Dönüşümden kimler yararlanabilir?

Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler bu sistemden yararlanabilecek.

Bankalar ve Merkez Bankası'nca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar kapsamda.