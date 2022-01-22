Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de

7351 sayılı Kanunda yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verilmiştir; "4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır."

Yapılan düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele fark ödemesi yapılacaktır. Çünkü maaş ödemeleri yüzde 5 oranına göre yapılmıştı.