Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 4 kişi yaralandı
Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 08:58
Naif Yeşilkaya idaresindeki Ağrı'dan Bodrum'a giden 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde buzlanma nedeniyle şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Yeşilkaya ile yolculardan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.