TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 400 çarşı ve mahalle bekçisine insan hakları eğitimi verdi.<
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 10:13
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TİHEK'ten yapılan açıklamada, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini sürdüren 400 bekçinin insan hakları konusunda bilgilendirildiği belirtildi.
Açıklamada, kurum uzmanları Mehmet Aktaş, Merve Sisli ve Hayriye Korkmaz tarafından verilen eğitimde, "insan hakları kavramı, insan haklarının bekçilik görevinin icrası açısından önemi, ayrımcılık, kolluğun zor ve silah kullanma yetkisi, nefret suçu ve söylemi" konularının işlendiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız