e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor
2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 11:00
e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarını yaygınlaştıracak düzenlemelere gidildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için geçerli e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunda düzenleme yapıldı.
Böylece, 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon lira, 2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçecek.