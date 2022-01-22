CHP, 'öbek örgütlenme' ile oy isteyecek

Seçimlerde saha çalışmalarını her biri 400 seçmeni kapsayan "öbek örgütlenmesi modeli" üzerinden yürütecek CHP'de, 81 ilde 126 bin 787 öbek oluşturuldu.

AA muhabirinin CHP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, CHP'de çalışmalarına 2018'de başlanan "öbek örgütlenmesi modeli" Parti Okulu bünyesinde sürdürülüyor. Söz konusu modelde seçim bölgeleri coğrafi olarak öbeklere ayrılıyor ve her bir öbekte 400 seçmen yer alıyor. Öbeklere birer sorumlu atanıyor ve bu görevliler CHP Parti Okulu tarafından eğitimlere tabi tutuluyor. Eğitimler sonrasında, 400 kişilik öbeklerde görevli olanlar saha çalışmalarında parti politikalarını seçmene aktarıyor. Bu çalışmaların sonuçları ise partinin "intranet" sistemine aktarılarak takip ediliyor.

- "Sandık bazlıdan, sokak bazlıya geçtik"

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Aytuğ Atıcı, "Öbek Örgütlenme Modeli"ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu modeli ilk olarak 2018'de sandık bazlı başlattıklarını ve her sandığa kayıtlı ortalama 400 seçmenden 1 kişinin sorumlu olmasını planladıklarını anlattı. Ancak daha sonra aile bireylerinin farklı sandıklarda oy kullanabilmesine ilişkin düzenleme yapıldığını hatırlatan Atıcı, "Böylece bir evde yaşayan 4 seçmen 4 ayrı sandıkta oy kullanacak duruma geldi. O nedenle biz o eve 4 görevli göndermek zorunda kalıyorduk. O nedenle biz bunu sandık bazlı olmaktan çıkarıp, 'sokak bazlı'ya çevirdik." dedi.

"Coğrafi olarak sokakları örgütleyerek hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir model hazırladık." diyen Atıcı, şöyle devam etti:

"Bu tabii önümüzdeki seçim için değil sadece, CHP var olduğu sürece kullanılabilecek bir sistem haline geldi. Kim hangi sandıkta oy kullanırsa kullansın önemli değil, biz coğrafi olarak ülkeyi yaklaşık 186 bin parçaya bölerek her bir parçada da en fazla 400 seçmen olacak şekilde ayarlayarak bir yapılanmaya gittik. Bunun da yüzde 86,5'inde örgütlenmemizi tamamladık. 81 ilimizde 126 bin 787 göbek oluşturulmuş durumda şu anda, toplamda 146 bin oluşturulması gerekiyor. 57 bin 168 kişi görevlendirilmiş bunlardan da 10 bin 73 kişi eğitim almış ve 10 binin üzerinde de ev ziyareti gerçekleştirilmiş bulunuyor. Pandemi sekteye uğrattı ancak son 4 ayda ev ziyaretleri başladı."

- "Mümkünse seçimde bizi tercih etmelerini isteyeceğiz"

Bütün ev ziyaretlerini veri tabanları sayesinde takip edebildiklerini aktaran Atıcı, öbek sorumlusunun 400 kişiyle bire bir temas kuracağını ve güven ilişkisi kuracağını belirtti. Atıcı, "Seçim zamanı geldiğinde de mümkünse bizi tercih etmelerini isteyeceğiz." dedi. Her evin farklı farklı derdi olduğunu kaydeden Aytuğ Atıcı, şöyle devam etti:

"Ekonomik yardım ve iş bulma vaadi dışında, bunlara kesinlikle biz bulaşmıyoruz. Çünkü zaten yapabileceğimiz işler değil, aileye ekonomik yardım ve iş bulmak dışında, herhangi bir sorunu var ise çözmeye çalışıyoruz. Örneğin MR randevusu 6 ay sonraya alınmış varsa sağlıkçı tanıdığımız daha erken almaya çalışıyoruz. Örneğin ameliyat randevusu, bilmem işte 'Biz sizi ararız.' demişler, aramışlar. Devreye giriyoruz. Örneğin hukuki sorunları var. İşte miras davası şu bu, ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Çocuk işte matematikten, İngilizceden zayıf alıyor, ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu için de her ilçede bir mesleki destek grubu oluşturduk. 'Ben kapı kapı gezemem, ev ziyareti yapamam ama herhangi bir vatandaşımızın derdi olursa çözmeye çalışırım.' diyen CHP'li arkadaşlarımızdan da yardım istiyoruz." - "Seçmenlerin yüzde 25'i herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı değil" Ziyaret ettikleri kişilerin CHP'ye oy vermeyenler olduğunun altını çizen Atıcı, herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenleri öncelediklerini bildirdi. Bu girişimlerini sadece "komşuluk ilişkisi" olarak nitelendirdiklerini aktaran Atıcı, şunları kaydetti: "Bu ilişkimiz paraya bağlı değil, işe bağlı değil, siyasete bağlı değil. Komşuluk ilişkisi ama 'Eğer sen de uygun görürsen bu kadar hizmetimiz karşılığında eğer bize güvenirsen seçim geldiğinde bize oy vermeni tercih ederiz, arzu ederiz.' deyip bu şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde aslında Türkiye'de seçmenlerin yüzde 25'inin herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmadığını tespit ediyor araştırmacılar. Yani yaklaşık olarak 60 milyon seçmen olduğunu varsayarsak 15 milyon seçmenin aslında herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmadığını anlıyoruz. Bunlarla ilişkilerimizi geliştirmeye, onların güvenini sağlamaya çalışıyoruz." Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız