Bakan Karaismailoğlu: 2022 şahlanacağımız bir yıl olacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı ve Zigana Tüneli gibi mega projelerin bir bir hizmete alınacağını belirterek, "2022 şahlanacağımız bir yıl olacak. Bu yıla da imzamızı 'eserlerimizle' atacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asrın projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu yapımının başarıyla devam eden dev projelerden biri olduğunu aktaran Karaismailoğlu, tamamlandığında "dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü" olarak tarihe geçeceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 330 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle 'dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü' olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak." diye konuştu.