İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada

- İstanbul İtfaiyesi, 2021 yılında 5 bin 368'i söndürülmemiş sigaradan kaynaklanan toplam 20 bin 760 yangına müdahale etti.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında "sigara izmariti" ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 42,20'sini oluşturan 5 bin 368 yangına, söndürülmemiş izmarit yol açtı.

2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420, 2018'de 7 bin 153, 2019'da 9 bin 201, 2020'de 8 bin 110 yangının kaynağı "sigara" olarak kayıtlara geçti.