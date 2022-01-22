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'Omicron'da 'tam doz aşı' etkisi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "ABD'de 'Omicron' varyantı döneminde tam doz aşılıların, aşısızlara göre yüzde 90 daha az hastaneye yattığı tespit edildi. İsviçre'de tam aşılıların aşısızlara göre 48 kat daha az ölüme yakalandığı tespit edildi. Dolayısıyla tam doz aşı burada hep ön plana çıkıyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ocak 2022 12:21
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, 'Omicron' varyantının pik yaptığı ABD, İngiltere, İsviçre ve İsrail'de önemli çalışmaların yayımlandığını belirterek, "ABD'de 'Omicron' varyantı döneminde tam doz aşılanların, aşısızlara göre yüzde 90 daha az hastaneye yattığı tespit edildi. İsviçre'de yayımlanan bir çalışmada tam aşılıların aşısızlara göre 48 kat daha az ölüme yakalandığı tespit edildi. Yani aşısızların 48 kat daha fazla ölüme yakalandığı ortaya çıktı 'Omicron' varyantı ile birlikte. İsrail'de yapılan çalışmada uzun koronavirüs sendromunun aşılılarda yüzde 80 daha az görüldüğü tespit edildi. 'İyileştik gittik' diye olmuyor, akciğer, kalp, böbrek tutulumu gibi birçok etki ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tam doz aşı burada hep ön plana çıkıyor. İçimizi ferahlatacak bir çalışma da Avrupa İlaç Konseyi'nin bir çalışmasıydı. 65 bin gebe üzerinde yapılan araştırma neticesinde mRNA aşılarının gebeler ve bebek üzerinde hiçbir yan etki ve toksik etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Gebeler ve yaşlılarımız eksik aşılarını bu dönemde de yaptırmaları gerekiyor" dedi.

'BAŞKA VARYANTA BAĞIŞIKLIĞINIZ OLMUYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, sürü bağışıklığına ilişkin ise "'Omicron'u geçireyim, doğal toplumsal sürü bağışıklığa ulaşalım' diye bir şey mümkün değil bilimsel anlamda. 'Omicron' ile karşılaşınca ona karşı bağışıklık edinmiş oluyorsunuz; ama başka bir varyant çıkarsa ona karşı bağışıklığınız olmuyor. Koronavirüsün bağışıklığı zaten 1-3 ay sürüyor geçirince. İspanyol gribinde 1918 yılında 70 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti. Koronavirüsten bugüne kadar üzücü şekilde 5,5 milyon kişi hayatını kaybetti ancak aşıların özellikle ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. O dönemde aşı yoktu, sağlık altyapısı iyi değildi. Ülkemizde sağlık altyapısı ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile ölüm vakaları da dünya genelinde alt seviyede kaldı" diye konuştu.

'VAKA SAYILARINDA BELKİ 300-400 BİNLERİ BULACAĞIZ'

Doç. Dr. Savaşçı, maske, mesafe, hijyen ve aşılama programlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı ülkelerde kısıtlamalar kaldırıldı; ama o ülkelerin nüfusu az, coğrafi alanları geniş, toplu taşımaları neredeyse yok gibi, yoğun iş ortamları yok, aşıya da belki tam riayet ettiler; onlar kısıtlamaları kaldırdılar. 2-3 hafta içinde ülkemizde çok ciddi pikler yaşayacağız. Vaka sayımız 65-70 bin bandında; ama belki 300-400 binleri bulacağız. Bu da çalışma hayatını sekteye uğratacak boyutta oluyor. Hızlı antijen testleri, PCR testi, izolasyon kurallarına ve aşılamanın hızına devam etmek zorundayız yoksa sağlık altyapısında sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

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