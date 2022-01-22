İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 15:10
D100 kara yolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden Boğazköy-Bakırköy seferini yapan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bariyerin parçalarının saplandığı otobüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.