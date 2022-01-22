Kadıköy Belediyesi'nden kira yardımı isteyen yaşlı çift hakkında açıklama
Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Kadıköy'de yaşlı bir çiftin sokakta kar yağarken kira yardımı istediği görüldü. Kadıköy Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:17
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında "Kiramıza yardım eder misiniz?" dedikleri görüldü.
Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Kadıköy Belediyesi açıklama yaptı.