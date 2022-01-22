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İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor

İran'ın doğal gaz akışını teknik sebepleri mazeret göstererek kapatması sonrası kriz büyüyor. Dün akşam gelen açıklamada vananın tekrar açılacağı söylense de henüz gerçekleşmiş değil. TEİAŞ 72 saatlik elektrik kesintilerini duyurmuş durumda.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:38
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İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor


İran'dan gaz akışının tekrar başladığı haberlerini yalanlayan kaynaklar, "başlasa bile sembolik düzeyde" dedi. BOTAŞ'ın doğalgaz kısıtlamasının ardından TEİAŞ elektrik kesintilerine gideceğini duyurdu. Organize sanayi bölgelerinde bu hafta 72 saatlik kesintiler olacak.

İran Petrol Bakanlığı, kendisine bağlı enerji haberleri ajansı SHANA'da dün yayımlanan açıklamasında "Dün Türkiye tarafındaki istasyondaki bir gaz sızıntısından dolayı kesilen Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı" demişti.

Sözcü'nün haberine göre enerji sektörü kaynakları, söz konusu açıklamayı teyit etmedi ve gaz akışının sembolik düzeyde olduğunu aktardı.

Gazı akışına dair teknik sorunların yanı sıra İran'ın kışın artan iç talebi ve yetersiz altyapısı nedeniyle kendisinin de arz sorunu yaşadığını ve içeride kısıtlamalara gittiğini belirten uzmanlar, Türkiye'nin de bu sürece hazırlıksız yakalandığına işaret etti.

TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de İran'dan günlük 28 milyon metreküp olması gereken akışın 2-3 milyon metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

BOTAŞ talimatı değiştirmedi

Nitekim, İran'dan gaz akışının 20 Ocak itibarıyla 10 günlük süreyle kesildiğini duyuran BOTAŞ yeni bir duyuru yapmadı.

BOTAŞ ayrıca, sanayi kuruluşlarına ve doğalgazla elektrik üreten santrallere gönderdiği ve 20 Ocak itibarıyla günlük tüketimlerini ortalamanın yüzde 60'ı ile sınırlamaları talimatında da değişikliğe gitmedi.

19 Ocak 2022 tarihinde günlük 287,6 milyon metreküple rekor kıran doğalgaz tüketimi, 21 Ocak'ta rekora göre yüzde 15 düşüşle 243,5 milyon metreküpe geriledi.

TEİAŞ elektrik kesintilerini duyurdu

BOTAŞ'ın günlük tüketimi yüzde 60'la sınırlama kararı, üretimde doğalgazı yoğun olarak kullanan sanayi kuruluşlarında ciddi sorunlara ve belirsizliklere neden olurken, santrallerde kullanılan gazın da sınırlanması elektrik arzında sorunları beraberinde getirmeye başladı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından dün yapılan açıklamada, mesken ve ticarethane harici kullanıcılara kısıntı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Ülkemize gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızasından dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken ve ticarethane harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve Teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

Enerji uzmanları, gün içi elektrik kesintileri ve dolayısıyla da doğalgaz kesintilerinin konutlarda önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu.

OSB'ler'de 72 saat kesinti

Son dönemde elektrik üretiminde payı yaklaşık yüzde 40'a ulaşan çevrim santrallerinde gazın sınırlanması üzerine organize sanayi bölgelerinde yaygın olarak elektrik kesintileri devreye alınmaya başladı.

Örneğin, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, TEİAŞ'tan yapılan bildirime istinaden 24 Ocak Pazartesi günü 24 saat, 27 Ocak Perşembe gününden itibaren 48 saat olmak üzere bu hafta toplamda 72 saatlik elektrik kesintisiolacağını duyurdu.

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi de 25-26-28 Ocak tarihlerinde toplamda 72 saatlik elektrik kesintisine gideceğini işletmelere bildirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de 24-25-28 Ocak tarihlerinde toplamda 72 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

İhracat olumsuz etkilenecek

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "BOTAŞ'ın sanayi kuruluşlarına yönelik gaz kısıntısı kararından sonra bugün de TEİAŞ'tan gelen elektrik kesintisi kararını öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

"Bu kararlar alınırken her sanayi kuruluşunun ihtiyaçlarının farklı olduğu göz önünde bulundurulmalı, elektrik ve doğalgazdaki kısıtlama kararları sanayi tesisi bazlı uygulanmalıdır" diyen Zeytinoğlu, "Bazı işletmelerde üretim planlaması yapılarak kısıtlama uygulanabilir olsa da, üretim prosesleri gereği haddehane, ark ocağı, ergitme fırınları gibi sürekli enerji ihtiyacı olan sanayi tesislerinde kısıtlama olmamalıdır" çağrısında bulundu.

Sanayi kuruluşlarının kapasite ve üretim ivmelerini yavaşlatacak bu kararın ihracatı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Zeytinoğlu, "Bu sebeplerle arz kanallarından kaynaklanan bu sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturularak, üreticilerimizin endişelerinin giderilmesini umuyorum" dedi.

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