Halk ekmek büfesine saldırı: Fırıncılar aç mı kalacak?

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Düğünlerde gümüş dönemi
Düğünlerde gümüş dönemi
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Halk ekmek büfesine saldırı: Fırıncılar aç mı kalacak?

ZEYTİNBURNU'nda Halk Ekmek büfesine C.S., isimli kişi taşla saldırarak, camı kırdı. Büfeyi işleten kişinin şikayetiyle gözaltına alınan saldırganın, "Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?" dediği iddia edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:47
Yazdır
Halk ekmek büfesine saldırı: Fırıncılar aç mı kalacak?

Olay dün saat 11.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan İBB'ye bağlı Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S., gözaltına alındı.

Burayı ateşe vereceğim dedi

Büfe işletmecisi Erdoğan Metin, "Dün sabah saat 11.30 sıralarında burada ekmek satıyordum. Bir cam sesi duydum. Kaza oldu sandım. Biri bağırıyordu. Düşen parçaları kiremit parçalarını tekrar atıyordu. 'Kapatacaksınız buraları, kapatın' dedi. Neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda, 'Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi? Burayı kapatmazsanız gece gelip ateşe vereceğim' gibi tehditkar konuştu. Çekti, gitti. Karakola gidip ifademizi verdik. Tespit ettiler sonra ne oldu bilmiyoruz. Tanımıyoruz ilk defa gördüğümüz biri." dedi.

Görgü tanığı Arife Taş, "Bir fırıncının gelip camı kırdığını söylüyorlar. Ekmek satamadıklarını, insanların halk ekmeğin önüne geldiği için saldırdı. Taşla saldırmış deniliyor." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
İstanbul'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
TOGG ve Türk Kızılay için Kösedağ'a tırmanış
TOGG ve Türk Kızılay için Kösedağ'a tırmanış
Emniyet müdürünün kahvaltı sürprizi Van esnafının yüreğini ısıttı
Emniyet müdürünün kahvaltı sürprizi Van esnafının yüreğini ısıttı
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
Uzmanlardan 'Saldırgan köpekten kaçmayın' uyarısı
Doğu Anadolu'daki 4 ilde 235 yerleşim yerinin yolu kapandı
Doğu Anadolu'daki 4 ilde 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

Bu Habere Tepkiniz

İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!

Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sizler için bu konuyu beş başlık içerisinde derledik.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kokain satıcısının Asayiş Büro Amirliğinde çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayda, taksirle ölüme sebebiyet verildiğine hükmetti.
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2021 yılında Türkiye'de toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2020 yılıyla karşılaştırıldığında satışlarda patlama olduğu görülüyor.