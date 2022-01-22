Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:57
Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan Ö.K. idaresindeki KMO Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş'ye ait kar küreme aracına, Mehmet Ayvaz yönetimindeki 06 CLE 420 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Sürücü Ayvaz, olay yerinde hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız