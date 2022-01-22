'Öldürmem lazım' diyerek saldırdı
Muğla'da 39 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tutuklanan zanlının saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ocak 2022 14:15
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.
Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.
''BENİ ALLAH GÖNDERDİ, SENİ ÖLDÜRMEM LAZIM''
Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.