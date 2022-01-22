Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojinin açıklamasına göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında hızlı düşüşle birlikte Konya çevresinde, gece saatlerinden sonra Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevrelerinde kar yağışlarının kuvvetli (5-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresinde yarın etkisini artırması beklenen kar yağışlarının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yükseklerinde ve Adıyaman'da yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.
Kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman'da pazartesi günü etkisini azaltarak devam edeceği, diğer illerde ise pazartesi günü de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.