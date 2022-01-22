İstanbul'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halindeki yolcu otobüsü yandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 15:13
Battalgazi Mahallesi Doğalgaz Sokak'ta, bir turizm şirketine ait park halindeki 39 ABH 796 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız