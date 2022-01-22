Düzce'de yaylada mahsur kalan 2 hasta ve kedilerini AFAD kurtardı
Düzce'de yaylada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kalp hastası 2 kişi ile "Boncuk" isimli kedileri, AFAD ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 15:23
Kalp hastası 2 kişinin kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kaynaşlı ilçesine bağlı 1450 rakımlı İkizler Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri, hızla harekete geçti.
Yolu kardan kapanan yaylaya arazi aracıyla güçlükle ulaşan ekipler, 2 kişi ile "Boncuk" isimli kedilerini yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Kaynaşlı Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Kontrolleri yapılan ve ciddi sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen 2 kişi, daha sonra ekiplerce Kaynaşlı'daki evlerine bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız