Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi

Akar, savunma ve strateji dergisi M5'e verdiği röportajda, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu'yla ilişkileri ve Doğu Akdeniz konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-ABD ilişkileri ve Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (S-400) tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, iki ülke arasında karşılaşılan zorlukların pek çoğunun Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik konular olduğuna dikkati çekti.

Suriye'deki gelişmeler ile S-400 tedariki gibi hususlar nedeniyle ilişkilerin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Ayrıca, ABD'nin FETÖ ve PKK/PYD-YPG terör örgütlerine yaklaşımı Türk kamuoyunda artan bir hassasiyete ve ABD'ye karşı bir güvensizliğe neden olmaktadır. Askeri ilişkilerimizin sadece Suriye ve S-400 tedariki bağlamında değerlendirilmesinin önemli bir hata olacağını düşünüyorum. ABD, bu konuları iki müttefike yakışır şekilde çözmek yerine, ilişkilerimizi olumsuz etkilemesi kaçınılmaz kararlar almıştır. Biz, sorunların müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog yoluyla ele alınmasından yanayız."

- "S-400 tedariki tercih değil zorunluluktur"

Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında olduğunu belirten Bakan Akar, "S-400 tedariki tercih değil zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemlerin tedarikinin mümkün olmadığını hatırlattı.

- "Rusya, Suriye'de terör örgütü ile ilişkilerini bir koz olarak kullanmakta"

Rusya Federasyonu ve Suriye'deki duruma ilişkin soruya karşılık Akar, "Suriye'ye gelindiğinde Rusya Federasyonu'nun bir yandan Astana formatında Türkiye ile iş birliğini sürdürürken diğer taraftan rejim ve terör örgütü ile iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Rejimin uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda Rusya Federasyonu'nun rejim ile iş birliğini güçlendirdiği gözlemlenmektedir. Rusya Federasyonu, terör örgütü ile ilişkilerini bir koz olarak kullanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.