İstanbul'da motor kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motor kısmından duman çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 16:47
Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine seyir halindeki metrobüsün motor kısmından, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
İçeriye duman dolması üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü, yolcuları indirdi.
Belediye ekiplerinin müdahale ettiği metrobüs, daha sonra parka çekildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız