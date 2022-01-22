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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, yolların açık olmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ocak 2022 17:02
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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araçlarıyla yavaş ilerledi.

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