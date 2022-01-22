Tırın çarptığı otomobildeki anne ile kızı öldü
Niğde'de tırın otomobille çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 17:25
Alınan bilgiye göre, N.T. idaresindeki 33 AGE 235 plakalı tır, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik yol ayrımında, önünde giden K.A'nın kullandığı 01 CCY 33 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, sürücü K.A. ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.