'Bayramda kaçan danalara çok gülerim' dedi, arabasına dana çarptı

Osmaniye'de sahibinin elinden kaçan bir dana; seyir halindeki bir otomobile, ardından 70 yaşındaki bir vatandaşa çarptı.



Dananın çarptığı otomobil sahibi esnaf Hasan Şen "Arkadaşlara, haberlerden artık zevk almıyorum, tek haberden zevk aldığımı söyledim, bayramlarda kaçan danalara, elini kesen arkadaşlara güldüğümü söyledim. Aradan 2 -3 saat geçmeden yanımda çalışan arkadaşın arayıp bana dana çarptı demesi bayağı bir etki yaptı bende" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait dana kaçtı. Kent merkezinde koşmaya başlayan dana, Osmaniye yolunda önce bir otomobile ardından da 70 yaşındaki Osman Ç.'ye çarptı. Elmacık kemiği kırılan Osman Ç. tedavi altına alındı. Kaçan dana 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.



'Gülmüştük kendi başımıza geldi'



Fırın işletmeciliği yapan Hasan Şen olayı, olayla ilgili şunları anlattı:

"Arkadaşlarla kendi aramızda, haberlerden zevk almıyorum iğrenç haberler çıkıyor, diye. Ondan sonra tek haberden zevk aldığımı söyledim, bayramlarda kaçan danaların, elini kesen arkadaşların onlara güldüğümü söyledim. Aradan 2-3 saat geçmeden yanımızda çalışan Ozan isimli arkadaşım beni aradı, 'bana dana çarptı' demesi bayağı bir etki yaptı bende. Bundan sonra büyük konuşmamaya elimden geldiği kadar gayret göstereceğime söz verdim kendime. Gülmüştük kendi başımıza geldi."

Ozan Yıldız ise "Dün ben Osmaniye yolunda seyir halindeyken Kadirli istikametine doğru gidiyordum köprü başına gelirken, patika bir yoldan dana geldi arabama çarptı. Arabam pert oldu. O esnada arabam stop etti. Sonra baktığımda bir yaya vardı, ona da çarptı. Onun da durumu çok ağırmış, hastaneye kaldırıldı. Patronum sabah, bu haberlerde kaçan danalara gülüyorum arkasından koşturan insanlar oluyor diyordu o olay bizim başımıza geldi aracımızın sağ tarafına, önüne çarpmış" diye konuştu. Kaynak: T24 Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız