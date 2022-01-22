Çanakkale'de Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla "Işık Göründü Töreni" düzenlenecek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları kapsamında "Işık Göründü Töreni"ne katılacağını bildirdi.
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'nin tarihi bir günü daha yaşamaya hazırlandığını ifade etti.
Tüm dünyayı etkileyen salgına rağmen proje ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bülent Turan, Bakan Karaismailoğlu'nun 24 Ocak Pazartesi günü şantiye alanında düzenlenecek "Işık Göründü Töreni"ne katılacağını belirtti.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ve Küçükkuyu bağlantısında yapılan ve sona gelinen çalışma sayesinde bölgenin, hem denizden hem de karadan bir merkez haline geleceğine işaret eden Turan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Tünellerin tamamlanmasıyla Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının lojistik kara yolunda yer alan bu yolun tamamlanması, can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizmi ve ticareti de bundan olumlu yönde etkilenecek. En önemlisi, bin 700 metre ve 4 bin 20 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."