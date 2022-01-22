MEB öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim verecek
Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 24 Ocak - 4 Şubat'ta isteğe bağlı hizmet içi eğitim verileceğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 18:09
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.
Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere, 24 Ocak - 4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek.
Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden alabilecek.
Öğretmenlere eğitim verilecek alanlar şöyle sıralanıyor: