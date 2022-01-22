AFAD, İdlib'de üşüdüğü sırada fotoğrafı çekilen çocuğa ayakkabı hediye etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kentte terlikle üşüdüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuğa ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 19:16
Mustafa adındaki çocuğa ayakkabı hediye eden AFAD ekipleri, aileye de sivil toplum kuruluşlarınca gönderilen yardımları ulaştırdı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından ekiplerin çocuğa ayakkabı giydirdiği fotoğrafları paylaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız