Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 31. Doha Uluslararası Kitap Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Hamed bin Halife Üniversitesi Yayınevi yetkililerine göre, Nura Yamaç tarafından tercüme edilen Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı fuarda yayınevinin en çok talep gören kitapları arasında yer aldı.

Yayınevinin Müdürü Beşşar Şebaru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kitap ilk kez uluslararası bir kitap fuarında yer aldı. Kitabı öncelikle 23 Şubat-5 Mart ??arasındaki Muskat Uluslararası Kitap Fuarı olmak üzere diğer fuarlarda okuyucuların ve ilgilenenlerin beğenisine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabına talebin çok yoğun olduğuna işaret eden Şebaru, "Fuarın son gününe gelmiş olmamıza rağmen, ziyaretçiler hala çok sayıda kitap satın almak için akın ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "İlim nurdur" temasıyla 13-22 Ocak arasında düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı'na 37 ülkeden 430 yayınevi katıldı.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız