Sezen Aksu'dan ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam

Son günlerde "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi.

Kendi sitesinde ve Facebook hesabından açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:



Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım: HOP DEDİK O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi? Harcanan hayatlar bunlar Vermişler ateşe yedi düveli Hababam kaynıyo' kazanlar Hadi buyurun, biz gönüllüyüz İple çekiyoruz vaktimizi Kim en günahsızsa gelsin Gelsin ilk o vursun bizi Dizilmişler bi' de dizi dizi Hiçbirinde yok tek bi' yara izi Ateşe de yürürüz evelallah Aşk yaksın yakacaksa bizi Hadi siz düşünün, top bizde Mangal gibi yürek çok bizde Alevere dalavere yok bizde "Yok" dedik, "Yok" dedik Kırılıp dökülüyoruz lakin Direniyoruz sakin sakin E siz de dilinize biraz hakim "Hop" dedik, "Hop" dedik Ya seyirci ya yanansın Ortası yok, sınanansın Ya emniyet şeridinde Ya uçurtmaya uyansın Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım. AVCI Sen beni üzemezsin Zaten çok üzgünüm Nereye baksam acı Nereye baksam acı Ben avım sen avcı Vur bakalım.. Sen beni sezemezsin Dilimi ezemezsin Nereye baksam acı Nereye baksam acı Kim yolcu kim hancı Dur bakalım. Beni öldüremezsin Sesim, sazım, sözüm var benim Ben derken ben herkesim Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum.. Yazmaya da devam edeceğim.