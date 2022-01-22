Belediyelerdeki sözleşmeli personel ücretlerine dair Genelge

2022 YILI OCAK AYI MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ÜCRETLERİ HAKKINDA GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE



5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge ile duyurulmuştur.

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetveller, 22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No'lu Genelgemiz ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge için Tıklayınız.

22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No'lu Genelge için Tıklayınız.