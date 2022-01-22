Burdur Valiliği'nden camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama
Burdur'da cuma namazı sırasında camiye giren kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Valilik "Vatandaşın olay anında alkollü olduğu tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 20:37
Dün Burdur'da bir camide vatandaşların kaydettiği görüntü gündem oldu. Görüntüye göre cuma namazı sırasında Burdur Ulu Cami'ye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Vaazın camiler arası merkezi sistemden yapılması nedeniyle kadının sesi tüm camilerden de duyuldu.
Burdur Ajans'ın haberine göre, cami cemaati 43 yaşındaki Z.D.'yi dışarı çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.
Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra bölgeden aydıldı.
Videonun yayılmasının ardından Burdur Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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