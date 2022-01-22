2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olay katsayılara göre memurlarlar ilgili gerekli bilgileri açıklıyoruz.
|
KATSAYILAR
|
-
|
Maaş Katsayısı
|
0,235445 (0,179797 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)
|
Taban Aylık Katsayısı
|
3,68518 (2,814188 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,074667 (0,057019 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)
|
Kıdem Aylık Göstergesi
|
Her hizmet yılı için 20,
|
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
|
408,67 liradan 535,16 liraya çıkacak
|
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk
sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
|
44,94 (Bir çocuk) liradan 58,86
TL'ye çıkacak
|
Doğum Yardımı Ödeneği
|
Türk vatandaşlarına,
|
Ölüm Yardımı Ödeneği
|
1.708,07 liradan 2.236,72 TL'ye
çıkacak
|
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
|
1.708,07 liradan 2.236,72 TL'ye çıkacak
|
YURTIÇI HARCIRAHLAR
|
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha
Yukarı Olanlar (1)
|
80,00
|
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu
tutar esas alınır.
|
Arazi Üzerinde Çalışanlara
Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
|
1-50.maddesinin 1,2,4 ve
5.bentlerinde yer alan personelden
|
|
Bu tazminattan yararlananlardan;
|
Memurlara Yapılan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapılacak Kesintiler
|
VERGİ ORANLARI
|
Damga Vergisi Oranları
(16.08.1999'dan İtibaren 99/1342 s. B.K.K.)
|
|
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|
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
|
32.000 Türk Lirasına kadar
|
%15
|
70.000 Türk Lirasının 32.000 lirası için 4.800 TL, fazlası
|
%20
|
170.000 Türk Lirasının 70.000 lirası için 12.400 TL(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası
|
%27
|
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL)
|
%35
|
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL) fazlası
|
%40
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET
|
5.004 TL
|
SGK PRİMİ% 14
|
700,56
|
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1
|
50,04
|
KESİNTİLER TOPLAMI
|
750,60
|
NET ASGARİ ÜCRET
|
4.253,40
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
ASGARİ ÜCRET
|
5.004,00
|
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)
|
775,62
|
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2
|
100,08
|
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
|
5.879,70