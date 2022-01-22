Omicron'un alt mutasyonu tespit edildi
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19'un Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiğini bildirerek, mutasyonu BA.2 olarak adlandırdı.
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 22 Ocak 2022 22:31
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiğini bildirdi.
UKHSA, BA.2 olarak adlandırılan Omicron'un alt mutasyonunun inceleme altında olduğunu, şu anda mevcut vaka oranlarının ise düşük olduğunu aktardı.
UKHSA, mutasyonun yeni türünün İngiltere'de şu ana kadar 426 kişide tespit edildiğini belirterek, henüz "endişe verici mutasyon" olarak tanımlanmadığını ifade etti.
UKHSA, "Şu ana kadar BA.2'nin BA.1'den daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt yok ancak araştırmaya devam ediyoruz" dedi.