Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
İstanbul ve Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 22:41
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız