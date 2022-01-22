İstanbul'da dün 230 evsiz, otellere yerleştirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün 230 evsizin otellere yerleştirildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 22:57
Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ekiplerimiz dün 230 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellere yerleştirdi. Geceyi sıcak bir odada geçirdiler. Ancak İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda kalan vatandaşlarımızı lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirelim."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız