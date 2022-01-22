Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akademisyen ve ekonomistlerle yaptığı toplantıda kur konusunda önemli mesajlar verdi.

Bakan Nebati'nin enflasyonun 2022 sonuna kadar %30'un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi. Bakan Nebati'nin "Politika faizini devreden çıkarttık. Bu bir başarı değil mi?" dediğinin de altı çizildi.

Enflasyonun tek haneye indirilmesinin programın amaçlarından biri olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda yüksek enflasyon herkesin problemi olduğunu vurguladığı, negatif reel faizin ise birçok ülkede görüldüğünü söylediği belirtildi. Bakan Nebati'nin yeni ekonomik modelin başlıca amaçlarını ise şöyle sıraladığı ifade edildi:

"Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme, selektif kredi politikası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, büyüme kompozisyonunun dış talep ağırlıklı olarak iyileştirilmesi."