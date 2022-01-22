Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Gül, yaptığı açıklamada, "Milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 23:34
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin açıklama yaptı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız