Google'dan ekonomiye 30 milyar TL'lik katkı

Google, sadece üç ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6,2 milyon içeriği kaldırdı. Çocukların güvenlik politikasını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısının ise 2 milyon olduğu belirtildi. Google Türkiye Temsilciliği, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap niteliğinde bir rapor gönderdi. Raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:

PAYI YÜZDE 4'Ü AŞTI



Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelirimiz içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaşmıştır. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında milli gelirin yüzde 4,7'sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29,5 milyar TL'lik katkı sağlamıştır. Bu da gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0,8'lik bir katkıya tekabül etmektedir. 2023 yılında bu ürün ve hizmetlerin Türkiye ekonomisine genel olarak sağlayacağı katkının 333,8 milyar TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

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