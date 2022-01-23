Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve KAYI A.Ş.'nin genel müdürü Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından rüşvet çarkının nasıl işlediğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sağ kolu ve yakın arkadaşı olan danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten istediği 320 bin dolar rüşvetin 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit aldığı sırada polis ekipleri tarafından yapılan baskınla suçüstü yakalanmıştı.

Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Erdağı'nın rüşvet almasına imkan sağlayan belediye personelinin de belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, encümen üyeleri ve ruhsat biriminde çalışanların da ifadelerine başvuruluyor.