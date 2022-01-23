Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Hazine Bakanı Nebati TBMM'de bilgi verdi: 20 Aralık'ta toplu değil bireysel hareket oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur oynaklığına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirdi. Bakan Nebati, 20 Aralık'taki kur hareketlenmesinde alım satan yapanların toplu bir alım yapmadığını, bireysel hareketlerin görüldüğünü söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur oynaklağına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirdi.
Bakan Nebati, 20 Aralık'taki kur hareketlenmesinde alım satan yapanların toplu bir alım yapmadığını, bireysel hareketlerin görüldüğünü söyledi. Şeffaf olduklarını belirten Bakan Nebati, istedikleri taktirde o gün işlem yapanların verilebileceğini belirtti.
Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, bakanlıkta yapılan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Nebati, alınan önlemlerle 2022 yılının ilk yarısında ekonomik rahatlama yaşanacağını ve bunun vatandaşa yansıyacağını söyledi.