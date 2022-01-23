Köyde çifte cinayet! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Bozyer köyünde 2016 yılında öldürülen Hatice-Cahit Paslı çiftin katillerinin bulunması için yakınları 6 yıl aradan sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Programa katılan ölenlerin yakınları köyde yaşayanlar arasında yasak ilişki ve eş değiştirme olduğunu öne sürdü. Cahit ve Hatice Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili şüpheler ise köylülerden Ali Varçın'ın üzerinde yoğunlaştı.
2016 yılında Fethiye'de otlattıkları hayvanları almaya giden Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken saldırganlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, bölgede antrenman yapan milli motosikletçi Serkan Özdemir tarafından bulundu.
6 yıl önce işlenen cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, Müge Anlı programına başvurdu. Kadir Koç'un şüphelendiği isim Cahit Paslı'nın olay yaşanmadan 1 hafta öncesinde o bölgede karşılaşıp tartıştığı Ali Varçın olduğunu söyledi. Ali Varçın'ın şüphelerin odağı olmasındaki en büyük etken ise cinayet işlendikten bir kaç gün sonra silahının kaybolduğunu iddia etmesiydi.
Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisi olduğu, Cahit Paslı'nın eşi Hatice Paslı'nın ise Ali Varçın ile ilişkisi olduğu iddiası kafaları karıştırdı. Aynı zamanda Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın konuşmadığı kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu büyük bir iddia ortaya atarak Ali-Sündüz Varçın çiftinin 3. Çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu iddia etti.
"KÖYÜMÜZÜN ADININ YASAK AŞK VE CİNAYETLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ"