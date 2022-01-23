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Köyde çifte cinayet! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Bozyer köyünde 2016 yılında öldürülen Hatice-Cahit Paslı çiftin katillerinin bulunması için yakınları 6 yıl aradan sonra Müge Anlı'ya başvurdu. Programa katılan ölenlerin yakınları köyde yaşayanlar arasında yasak ilişki ve eş değiştirme olduğunu öne sürdü. Cahit ve Hatice Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili şüpheler ise köylülerden Ali Varçın'ın üzerinde yoğunlaştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Ocak 2022 08:27
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Köyde çifte cinayet! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı

2016 yılında Fethiye'de otlattıkları hayvanları almaya giden Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken saldırganlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, bölgede antrenman yapan milli motosikletçi Serkan Özdemir tarafından bulundu.

6 yıl önce işlenen cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, Müge Anlı programına başvurdu. Kadir Koç'un şüphelendiği isim Cahit Paslı'nın olay yaşanmadan 1 hafta öncesinde o bölgede karşılaşıp tartıştığı Ali Varçın olduğunu söyledi. Ali Varçın'ın şüphelerin odağı olmasındaki en büyük etken ise cinayet işlendikten bir kaç gün sonra silahının kaybolduğunu iddia etmesiydi.

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisi olduğu, Cahit Paslı'nın eşi Hatice Paslı'nın ise Ali Varçın ile ilişkisi olduğu iddiası kafaları karıştırdı. Aynı zamanda Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın konuşmadığı kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu büyük bir iddia ortaya atarak Ali-Sündüz Varçın çiftinin 3. Çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu iddia etti.

"KÖYÜMÜZÜN ADININ YASAK AŞK VE CİNAYETLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ"

Paslı çifti cinayeti ve bağlantılı yasak ilişkilerle anılan Bozyer Mahallesi halkı isyan etti: "Karmaşık ilişkilere karşıyız. Bir grubun yaptığı iş bütün köylüye yüklenmeye çalışılıyor. Köyümüzün adı kirletiliyor. Tadımız kaçtı. Herkes bize bunu soruyor. Gerekirse olaya karışanlar hakkında şikayette bulunacağız. Derdimiz üretim, bu olay ürün pazarlamamızı bile etkiledi"

KÖYÜMÜZÜN ADINI KİRLETİYORLAR ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ

Bozyer Mahallesi, Paslı çifti cinayeti ve olayla bağlantılı yasak ilişkilerle anılmaya başladı. Karmaşık ilişkiler ağının ortasında kalan yaklaşık bin 500 nüfuslu mahallenin yaşayanları, bu tür birlikteliklerle anılmaktan rahatsız. Bozyer Mahallesi Muhtarı Bayram Kaşlı, köylülerden Alper Büyümez, Metin Zor ve Ömer Avcı söz konusu olaya karışanların köyle pek alakasının olmadığını, mahalleliyle diyaloğa girmeden, uzak yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle halkı adına konuşan Muhtar Bayram Kaşlı, "Paslı çifti cinayeti ve adı yasak ilişkiye karışanlar, mahalle yaşayanlarıyla pek muhatap olmaz. Yaylarda hayvancılık yaparak geçinir. Bu tür ilişkileri olduğunu biz de yeni öğrendik ve şaşırdık. 'Bu kadar da olmaz' dedik. Anlam veremedik, yakıştıramadık.

Söz konusu kişiler, köy halkıyla pek diyaloğa girmezdi. Birbirlerinin eşleriyle ilişki yaşayanların, köyümüzün adını kirletmesine izin vermeyiz. Bütün köye mal ettirmeyiz. Biz bir an önce bu olayın faillerinin bulunmasını ve kapatılmasını istiyoruz. Gerekirse bu olaya karışan, köyümüzün adını kirleten kişilerden şikayetçi olacağız, dava açacağız" dedi.

DERDİMİZ ÜRETİM KÖYLÜNÜN TİCARETİNİ BİLE ETKİLEMEYE BAŞLADI

Dört mevsim tarımsal üretimin sürdüğü Bozyer Mahallesi, bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip. Binlerce dönüm arazide ve seralarda üretim hiç durmuyor. Turizm ve ihracatta gıda ihtiyacının hemen hepsinin karşılandığı köyde kadın-erkek, yaşlı-genç herkes seralarda, zeytin bahçelerinde üretimin her safhasında çalışıyor. Köylüler, sadece tarımsal üretimi geliştirip, çocuklarını iyi bir gelecek hazırlama hedefinde.

Bozyer'in 'domatesin başkenti' olarak bilindiği belirten Bayram Kaşlı, "Köyümüz bölgede tarımsal üretimde önemli bir rol oynuyor. Biz üretimi nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu mevsimde seralarımızda don nöbeti tutuyoruz. Bizim derdimiz üretim. Ancak, köyümüzün adı karmaşık ilişkilerle anılınca, Türkiye'nin farklı yerlerinden arkadaşlarımız bizlere bu ilişkileri sorup duruyor. Köylümüzün ürünlerini pazarlamasını, ticaretini bile etkileyemeye başladı. Biz bundan rahatsızız" diye konuştu.

İLİŞKİLER TADIMIZI KAÇIRDI

Acıları hala ilk günkü gibi taze olan Hatice Paslı'nın, babası Baki Koç ve annesi Alime Koç ise, ortaya atılan ilişkilerin konuşulmasının yaralarını derinleştirdiğini, tuz biber ektiğini ifade etti. Baki-Alime çiftinin tek isteği, cinayetin faillerinin bir an önce bulunması ve olayın kapatılması. Baki Koç, "Bizim acımız hala ilk günkü gibi. Üzerine bir de bu tür ilişkiler konuşuluyor. Acılarımız derinleşiyor. Bu karmaşık ilişkiler tadımızı kaçırdı, böyle bir şeyi hiç beklemezdik. Bu iddialar konuşulmaya başladığından beri soframızın tadı tuzu kalmadı. Geceleri uykularımız kaçıyor" diye ağladı.


MİKAİL ZEYBEK

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