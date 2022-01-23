Konya'da tüm şehirlerarası yollar trafiğe kapatıldı
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman hariç tüm il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 08:59
Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana yollarının tamamına tüm araç geçişleri durduruldu.
Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.
Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Geç saatlerde şehir merkezindeki araçlar da ilerlemekte zorlandı.
Şehir merkezinde beleride kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız