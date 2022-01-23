İstanbul beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 09:05
Avrupa Yakası'nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.
Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.
Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.
Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.