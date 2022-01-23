KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin rahatsızlığı sonrası üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin isteyen ancak talebi yerine getirilmeyen kişinin sorununu çözdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 09:15
KDK'nin açıklamasına göre, bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, arteriovenöz malformasyon hastalığı nedeniyle eşinin beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin olmayı talep etti.
Sağlık durumunu belgelendiren heyet raporu bulunmasına rağmen tayin istemi ilgili kurumlarca gerçekleştirilmeyen kişi, bunun üzerine KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu alan KDK, ilgili kurumlarla başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı.
Bunun ardından başvurucunun naklen tayin talebi gerçekleştirilerek sorunu giderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız