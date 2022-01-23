Bir ay önce açılışı yapılan çocuk hastanesinin tavanı çöktü
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin tavanında, hizmete girmesinin üzerinden 1 ay bile geçmeden çökme meydana geldi. Olay "Çökme olayı ya hasta çocuklar geçerken meydana gelseydi?" sorusunu akıllara getirdi
Önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür döneminde yüzde 90'lık tamamlanma seviyesine getirilen 250 yataklı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin kalan bölümü, şu anki Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde tamamlandı.
25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış töreninde AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, hastaneyle ilgili Erdoğan'ı bilgilendirdi.
YETKİLİLER NASIL TESLİM ALDI?
Ancak aradan 1 ay bile geçmeden Çocuk Hastanesi'ni Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağlayan geçiş bölümünün tavanında çökme meydana geldi. Çökmeyi gören vatandaşlar "Daha hastane hizmete gireli kaç gün oldu da dökülmeye başladı. Bu binayı üniversite yetkilileri nasıl teslim almışlar" diye tepki gösterdi.
REKTÖR BUNU NASIL AÇIKLAYACAK?