Canlı yayın programını iptal eden Ali Babacan'ı böyle protesto ettiler

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Belediyelerdeki sözleşmeli personel ücretlerine dair Genelge
Belediyelerdeki sözleşmeli personel ücretlerine dair Genelge
Maliye, 2022 Ocak ayına ait yurtdışı emsal katsayılarına ilişkin genelge
Maliye, 2022 Ocak ayına ait yurtdışı emsal katsayılarına ilişkin genelge
Bakan Nebati: Türk lirası tasarruflarını güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Nebati: Türk lirası tasarruflarını güçlendirmeye devam edeceğiz
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 sefer iptal edildi
Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 sefer iptal edildi
Buzlanan yol ve kaldırımlarda düşen 222 kişi hastanelik oldu
Buzlanan yol ve kaldırımlarda düşen 222 kişi hastanelik oldu
MEB öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim verecek
MEB öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim verecek
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Uzman çavuşların 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması talep edildi
Uzman çavuşların 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması talep edildi
ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı
ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı
İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Borçlunun mal beyanı beklenmeden UYAP'tan sorgulanabilecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Canlı yayın programını iptal eden Ali Babacan'ı böyle protesto ettiler

Konya'daki Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefetini bahane ederek canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti. Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 09:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kanal 42 televizyonuna konuk olarak katılması beklenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hava muhalefetini gerekçe göstererek katılamayacağını duyurdu.

BABACAN'IN RESMİNİ KOYDULAR

Ancak gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilmesini ilginç bir yöntem ile protesto etti. Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmi bırakılırken, Babacan'a ayrılan koltuğa da "rezerve" yazısı konuldu.

"DAHA ÖNCE DE SÖZÜNDE DURMADI"

Canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirterek şunları söyledi: "Konya gibi zorlu bir şehirde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin kendini ifade edebilmesi için bütün baskılara rağmen yayın yapmanın gayretini veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli programlar icra etmek için Konya'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bey'e de bir program talebinde bulunduk. Kabul edildi ama daha sonra hava muhalefeti gerekçe gösterilerek, özenle hazırladığımız program iptal edildi. Başlamasına 5 saat kala programın iptal edilme kararının alınması doğru olmadı. Bu, DEVA Partisi'nin ilk iptal ettiği program da değil. Daha önce de söz vermelerine rağmen çeşitli gerekçelerle organize ettiğimiz programı iptal ettiler.

"TEPKİMİZ, İKTİDAR OLMADAN İKTİDAR HAVASINA GİRENLERE"

Bizim amacımız körü körüne bazı şeyleri eleştirmek değil. Bizim tepkimiz iktidar olmadan iktidar havasına girenlere. Bizim tepkimiz Ali Bey ile vatandaşın arasına bilerek ya da bilmeyerek duvar örenlere. Ünlü bir yazar; 'Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir zorluk yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez' demiş. Doğru söylemiş. Yoksa yerel bir medya kuruluşu olduğumuz için mi sürekli bizleri görmezden geliyorsunuz?"

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Fuat Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki
Fuat Oktay'dan Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama
TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

Bu Habere Tepkiniz

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?

Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti

Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti

Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!

Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sizler için bu konuyu beş başlık içerisinde derledik.
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kokain satıcısının Asayiş Büro Amirliğinde çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayda, taksirle ölüme sebebiyet verildiğine hükmetti.
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2021 yılında Türkiye'de toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2020 yılıyla karşılaştırıldığında satışlarda patlama olduğu görülüyor.