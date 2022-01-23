Doktor Özlem, ABD'de 1 milyon dolar bütçeye sahip prestijli kürsüye atandı
ABD'de bulunan Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi (UAMS), 13 Ocak'ta üniversitenin prestijli Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü 'ne Türk Doktor Özlem Tulunay Uğur'u atadı. Bağışlanmış bir kürsü olan Kyser Kürsü'nde bilimsel çalışmalarını devam ettirecek olan Doktor Özlem atamayla ilgili "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur" dedi.
UAMS tarafından yapılan açıklamada 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsünün, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. 13 Ocak'ta Kyser Kürsü'ne atanan Dr. Özlem Tulunay Uğur, "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser, Arkansas'a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onurdur. Ona e-posta gönderdim ve onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.
DR TULUNAY UĞUR, BİR SÜPERSTAR
UAMS Rektörü ve UAMS Health CEO'su Dr. Cam Patterson atamayla ilgili "Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı onu hastalarına sevdiren seçkin bir öğretim üyesi ve doktordur. Bu kürsüyü yönetecek ve Dr. Kyser'ın mirasını ileriye taşıyacak daha uygun birini düşünemiyorum" dedi.
DOKTOR AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ