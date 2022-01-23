Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum

Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.