4 yıldan beri aranan FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ve muhasebe işlerinden sorumlu olduğu belirlenen ve 2018 yılından bu yana aranan zanlı, polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 10:55
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütü üyesi olma, kurma ve yönetme" suçundan arandığı öğrenilen Nazlı A'nın yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kurulan özel ekip, örgütün "muhasebeci ablası" olduğu belirtilen zanlının Çankaya ilçesinde saklandığı adresi belirledi.
- İkinci kattan atladı
Operasyon düzenleyen ekipleri karşısında gören zanlı, saklandığı binanın ikinci katındaki evin balkonundan bahçeye atladı.